Mijn Limburgse kapster gaat al richting de tachtig, maar werkt nog vol passie. Ik kom er nu zo’n dertig jaar. Bleven onze conversaties vroeger tamelijk oppervlakkig, de laatste jaren hebben we alle schroom laten varen. Over het lawaai van de föhn heen tetteren we ons hele leven bij elkaar. We zijn elkaars biechtmoeder, coach en psycho-therapeut ineen. We knuffelen nu zelfs als ik betaald heb. „Dat doe ik nooit hoor, met geen een klant”, zegt ze een beetje gegeneerd. Ik dacht dan ook dat ze me wel mocht. Vorige week kwam de aap uit de mouw. Na een gedegen analyse van hoe ik in elkaar steek, zegt ze: „Je moet je kennen, maar dan val je best mee.”

