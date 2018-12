Britse minister stuurt twee extra patrouilleschepen naar Kanaal

Het Verenigd Koninkrijk stuurt twee extra patrouilleschepen naar het Kanaal om illegale migratie over de drukke zeestraat tegen te gaan. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid maandag bekendgemaakt.

Momenteel patrouilleren drie schepen van het ministerie en de Britse kustwacht in het gebied. Daar komen twee vaartuigen bij die nu nog in het buitenland opereren. Volgens Javid helpen de extra schepen met “zowel het menselijke aspect van de situatie als de bescherming van onze grenzen”.

Eerder deze week kondigde de conservatieve politicus al een spoedberaad aan met zijn Franse collega over wat hij omschrijft als een “ernstig incident”. Het aantal migranten dat de gevaarlijke oversteek waagt, zou in de aanloop naar de Brexit over drie maanden sterk zijn toegenomen. Smokkelaars zouden de migranten opjutten om nu over te steken voordat de Britse grenzen helemaal dichtgaan.

Riskante tocht

Alleen in december probeerden 230 migranten het Kanaal over te steken. Daarvan zou de helft in Frankrijk en Franse wateren zijn tegengehouden en teruggestuurd. Het Kanaal is een van de drukste zeeroutes ter wereld en kent zeker in de winter onstuimig weer, wat de tocht ondanks de relatief kleine afstand zeer riskant maakt. Lokale media melden dat maandag nog twaalf migranten in een klein bootje landden op een strand in het zuidoosten van Engeland.