Belgische politicus Francken opent thuis poederbrief

De Belgische politicus Theo Francken heeft opnieuw een poederbrief ontvangen. Maandag opende hij de verzending bij hem thuis in Lubbeek, de voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie mocht daarom tijdelijk samen met zijn vrouw en kinderen het huis niet verlaten. Dat melden Belgische media.

Het is zeker de tweede keer dit jaar dat de politicus van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) een verdacht pakketje ontvangt. In januari moest zijn kantoor in Brussel worden ontruimd, in de verzending bleek een ongevaarlijk poeder en een kogel te zitten.

De brief werd deze keer naar het gemeentehuis van Lubeek gestuurd, maar pas thuis door Francken geopend. De brandweer en een chemische interventieploeg doen onderzoek. Ook wordt een dreigingsanalyse gedaan. Nog niemand is onwel geworden, dus de politie vermoedt dat het niet gaat om een gevaarlijke stof.

“De haat en het haatzaaien mag nu wel stoppen. Het migratiedebat is een moeilijk debat, maar zo ver is het nog nooit gekomen”, zegt de voormalig staatssecretaris tegen Belga. Hij betichtte de Belgische partij Groen ervan hem af te beelden “als nazisoldaat met het getrokken geweer”. Dat zou voor een klimaat gezorgd hebben waarbij mensen “denken dat ze zich alles mogen permitteren”. De politicus leverde verder geen bewijs voor de aantijgingen.

Soedanese migranten

Francken kwam een jaar geleden in opspraak toen bleek dat hij Soedanese migranten had teruggestuurd naar hun land, waar zij vervolgens waren mishandeld. Dat leidde bijna ertoe dat de regering-Michel viel. Coalitiepartij N-VA besloot begin deze maand alsnog uit de regering te stappen vanwege het Marrakesh-pact, wat definitief het einde betekende van het Belgische kabinet.