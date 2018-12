Afrikaanse voetbalbestuurder naar Strafhof Den Haag voor oorlogsmisdaden

Een Afrikaanse voetbalbestuurder verdacht van oorlogsmisdaden in de Centraal Afrikaanse Republiek wordt overgedragen aan het International Strafhof (ICC) in Den Haag. Patrice-Edouard Ngaissona werd eerder deze maand opgepakt op een vliegveld bij Parijs.

Een Franse rechtbank heeft besloten dat het ICC zijn zaak verder afhandelt, meldt persbureau Reuters. Ngaissona was volgens de openbaar aanklager een “hooggeplaatste leider” binnen de anti-Balaka-militie. Die christelijke groepering was vooral in 2013 en 2014 verantwoordelijk voor aanvallen op de moslimbevolking in de CAR.

Ngaissona wordt verdacht van zowel oorlogsmisdaden als misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord, vervolging, marteling en het rekruteren van kindsoldaten. Zelf ontkent hij de aantijgingen. Ngaissona werd dit jaar verkozen als bestuurder binnen de Afrikaanse voetbalbond CAF. Hij kan in beroep tegen de uitlevering naar Den Haag.

Seleka-coup

In maart 2013 pleegde een coalitie van islamitische Seleka-rebellen een coup in de CAR. Als reactie op hun wrede onderdrukking en geweld jegens de christelijke bevolking, vormde zich de anti-Balaka-groepering die vergeldingsacties uitvoerde.

Ondanks de inzet van duizenden VN-blauwhelmen, zijn sindsdien duizenden burgers in de CAR om het leven gekomen. Het ICC doet onderzoek naar etnisch geweld door beide groeperingen. In november werd een andere leider van de anti-Balaka-beweging, het parlementslid Alfred Yekatom, opgepakt en overgedragen aan het Strafhof.