Vier doden bij chaotische presidentsverkiezingen Congo

In Congo zijn zondag tijdens de presidents- en parlementsverkiezingen vier mensen om het leven gekomen, onder wie een politieagent en een verkiezingswaarnemer. De doden vielen in de provincie Zuid-Kivu, meldt persbureau AFP op basis van het verkiezingscomité.

Bij een stemkantoor in het dorp Walunga brak een gevecht uit over vermoede stembusfraude. Tijdens het opstootje schoot een politieagent een man dood, waarna de menigte de agent doodsloeg. Over de andere twee slachtoffers zijn geen details bekendgemaakt.

Bestorming stemkantoor Kinshasa

Ook in andere delen van Congo verliep de verkiezingsdag zeer chaotisch. De naar schatting veertig miljoen kiesgerechtigden mogen een opvolger aanwijzen voor president Joseph Kabila die na zeventien jaar aan de macht, niet langer kan worden herkozen. De verkiezingen hadden in 2016 al moeten plaatsvinden.

In een aantal delen van het grootste land ten zuiden van de Sahara is het tellen van de stemmen al begonnen, terwijl in andere streken de stembussen tot midden in de nacht openblijven. Een stemkantoor in een school in de hoofdstad Kinshasa bleef de hele dag dicht omdat er geen batterijen waren voor de elektronische stemmachines. Zondagmiddag bestormde een gefrustreerde menigte de school en stak een aantal stemmachines in brand.

Na ingrijpen van de politie is het stemkantoor weer geopend. Verkiezingswaarnemers zeggen tegen persbureau Reuters dat het lokaal openblijft tot alle wachtenden hebben gestemd. Het is voor het eerst dat Congo gebruikmaakt van elektronische stembussen. De oppositie is bang dat de machines gebruikt worden om te frauderen met de stembiljetten. Veel van de Congolezen hebben nog nooit in hun leven gebruik gemaakt van een computer. Het land heeft een zeer gebrekkige infrastructuur en daardoor valt de elektriciteit vaak uit.

Uitgevallen stemmachines

De verkiezingswaarnemers van de Katholieke Kerk hebben 544 meldingen binnengekregen van uitgevallen stemmachines. Ook zouden in 115 gevallen onafhankelijke waarnemers uit verkiezingskantoren zijn gezet en was in 44 zaken sprake van het kopen van stemmen of van corruptie.

Volgens Felix Tshisekedi, een van de oppositiekandidaten, zijn er meerdere verkiezingskantoren in de hoofdstad pas na het middaguur geopend. Hij beschuldigde de regering in Congo ervan om kiezers het onmogelijk te maken om te stemmen. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt pas verwacht op 15 januari.

