Tien doden bij verkiezingen in Bangladesh

In Bangladesh zijn tijdens de parlementsverkiezingen van zondag zeker tien mensen om het leven gekomen bij conflicten tussen aanhangers van de regeringspartij en de oppositie. Tientallen mensen raakten gewond, melden de persbureaus AFP en Reuters.

Drie mensen zijn zondag doodgeschoten door de politie en zes mensen kwamen om bij conflicten tussen aanhangers van de regeringspartij ALP en de oppositiepartij BNP. Een agent kwam om het leven nadat hij werd belaagd door leden van de oppositie gewapend met stokken en vuurwapens.

De autoriteiten lieten zondag het internet uitschakelen “om de verspreiding van geruchten te voorkomen” die onrust zouden kunnen veroorzaken. Ook werden er meer dan 600.000 veiligheidstroepen ingezet, van wie zo’n 40.000 bij stemlokalen.

Vierde termijn

De stembussen gingen om 16.00 uur lokale tijd (11.00 uur Nederlandse tijd) dicht. De verwachting is dat premier Sheikh Hasina, die al sinds 2009 aan de macht is, de verkiezingen zal winnen. Daarmee zou zij aan haar vierde termijn kunnen beginnen. Maandag worden de resultaten verwacht.

Meer dan veertig oppositieleden hebben zich teruggetrokken uit de verkiezingen, omdat er sprake zou zijn van een oneerlijk verloop. Een speciale commissie doet onderzoek naar de meldingen van verkiezingsfraude. Verschillende bronnen zeggen tegen Reuters dat zij hun stem niet mochten uitbrengen, dat zij bij het stemlokaal werden tegenhouden of dat hun stembiljet al vooraf was ingevuld. Ook zijn er meldingen van gestolen stembiljetten en mensen die onder druk hun stem moesten uitbrengen.

Monddood

Bangladesh is met ruim 160 miljoen inwoners een van de grootste moslimlanden ter wereld. Op papier is het sinds 1991 een democratie, maar in de praktijk worden de politieke tegenstanders van Hasina monddood gemaakt en verdwijnen oppositieleden geregeld in de gevangenis. Hoewel Hasina het land economische voorspoed heeft gebracht, is zij een autocraat die nauwelijks tegenspraak duldt.

Gedurende de campagne is de oppositie dan ook stevig onderdrukt, de vraag was dus al van tevoren al of de verkiezingen eerlijk zouden verlopen, ondanks internationale druk. Onder andere de Verenigde Staten drongen op eerlijke verkiezingen aan bij Hasina.

Oppositiepartijen claimden in de aanloop naar zondag dat meer dan tienduizend aanhangers waren gearresteerd door de autoriteiten. Oppositieleider Khaleda Zia van de grootste oppositiepartij BNP zit zelf opgesloten en zei dat zo’n zevenduizend aanhangers zijn gearresteerd in de afgelopen weken. De regering zou hiermee een “klimaat van angst” willen creëren.