Ruim twintig doden door noodweer Filippijnen

Bij aardverschuivingen en overstromingen door noodweer zijn in het oosten van de Filippijnen zeker 26 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de Filippijnse politie zondag laten weten, meldt persbureau AAP. De zware regenval was onderdeel van de tropische depressie Usman.

Onder de doden was een familie van drie die in hun slaap bedolven werd door een modderstroom. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen, enkele mensen verdronken in het wassende water. Een persoon stierf doordat een boom op hem viel. Ook raakten 22.000 mensen ontheemd.

Afgezwakt

Tropische storm Usman is inmiddels afgezwakt tot lagedrukgebied, zo laten Filippijnse weerdiensten weten. Wel kunnen oostelijke provincies van het land nog steeds flinke regenbuien verwachten. Het slechte weer wordt versterkt door een koudefront en de noordoostelijke moesson die over het land raast.

De Filippijnen worden jaarlijks getroffen door gemiddeld twintig cyclonen. Die veroorzaken overstromingen, aardverschuivingen en andere ongelukken.

Een dag eerder vond ten zuiden van de archipel een zeebeving plaats. Hierop werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd later weer ingetrokken. Ruim een week geleden kwamen bij een tsunami in Indonesië meer dan vierhonderd mensen om het leven. Indonesië en de Filippijnen liggen beiden aan de Ring van Vuur, waar door de aanwezigheid van breuklijnen en veel vulkanen zeer veel seismische activiteit plaatsvindt.