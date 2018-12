Regeringspartij Awami League wint verkiezingen Bangladesh

De regeringspartij van premier Sheikh Hasina heeft de parlementsverkiezingen in Bangladesh gewonnen, zo laat de kiescommissie van het land maandag (lokale tijd) weten. De secretaris van de commissie heeft zijn felicitaties overgebracht aan Hasina, die met de Awami League haar derde ambtstermijn in gaat. Dat meldt persbureau Reuters zondag.

Awami League zou 241 van de 300 zetels hebben gewonnen. De overwinning van de 71-jarige Hasina, die sinds 2009 aan de macht is, komt niet geheel onverwacht. Eerder op zondag stelde de oppositie-alliantie onder leiding van de partij BNP ook al dat zij de verkiezingsuitslag niet zal accepteren omdat er sprake zou zijn van een “klucht”. Oppositieleider Kamal Hossain spoorde de kiescommissie zondag tevergeefs aan om de uitslag als ongeldig te bestempelen.

Lees ook: Ze bracht Bangladesh stabiliteit en economische groei. Maar haar politieke tegenstanders gaan de gevangenis in of verdwijnen. „Ik ben mijn vaders dochter. Dat is alles wat ik ben.”