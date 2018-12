Op de tribune met de ‘nieuwe Theo Koomen’

Terwijl het publiek na een afsluitende lichtshow langzaam ijsstadion Thialf verlaat, verklaart Geert Kuiper zaterdagavond op een lege tribune zijn ‘carrièreswitch’. Van bondscoach tot stadionspeaker? „Misschien had ik ergens wel de droom om de nieuwe Theo Koomen te worden”, vertelt de voormalige Friese topschaatser. „Bij ons op het dorp deed ik vroeger de dorpsfeesten of de zeskamp. Voor de lokale omroep in Noordwolde heb ik de playbackshow geleid.” Dus waarom geen verslag doen van schaatswedstrijden, in de geest van de legendarische reporter Koomen? „Het was er alleen nog niet van gekomen.”

Drie dagen lang zit Kuiper (58) hoog op de perstribune van een volgepakt Thialf, tussen zijn collega-speakers Jan van der Meulen en Miriam Kuiper. Als een vis in het water. Deskundig: „Om derde te worden moet Melissa Wijfje 4.03,15 rijden.” Enthousiast: „Sterke ronde voor Kramer, maar drie tienden verval!” Ironisch, over shorttrackster Suzanne Schulting die nu een 500 meter op de langebaan rijdt: „Suzanne gaat vreemd zou ik bijna zeggen.” Maar zelf op de voorgrond hoeft hij niet. „Ik hoop dat ik kan bijdragen aan een betere sfeerbeleving bij het publiek. Dat ik ze kan informeren. Als ik niks hoor, is dat voor mij het grootste compliment. Dan ben je in elk geval niet storend.”

Alles had hij al gedaan in en om Thialf. „Blokjeslegger, met een fakkeltje achter de arrenslee gereden, programmaboekjes verkocht, zelf meegedaan aan de WK, als coach op de kruising gestaan, in de Raad van Commissarissen gezeten. Alleen speaker was ik nooit.” Tot het NK allround in 2014 op de ‘coolste baan’ in Amsterdam. Organisator Patrick Wouters van marketingbureau House of Sports deed destijds ook het management van de TVM-ploeg van assistent-coach Kuiper. „Hij zocht een speaker die het anders zou doen dan wat we gewend waren en wees naar mij.” Zoveel nieuwe records op de pas aangelegde baan in het Olympisch Stadion. „Ik had na dat weekend geen stem meer over.”

Reclame voor het schaatsen

Speaker Kuiper ‘verhuisde’ mee toen House of Sports twee jaar geleden de organisatie van de wedstrijden in Heerenveen overnam van Koninklijke Thialf. Sommige schaatsers vonden dat het niet kon, een bondscoach als spreekstalmeester. „Ben ik in het olympisch jaar gestopt.” Maar nu hij dit seizoen het bondscoachschap verruilde voor een adviseursfunctie bij de Canadese bond, is Kuiper terug achter de microfoon in Thialf. „Ik heb niks negatiefs meer gehoord van coaches of rijders.”

De ‘machtsovername’ van House of Sports in Thialf doet het schaatsen goed, vindt Kuiper. „Overgaan van het oude naar het nieuwe botst soms. We zijn er al vijftien jaar mee bezig om een goede formule te vinden, veranderingen gaan langzaam. Maar nu krijgen we toch dingen voor elkaar.” Hij wijst op de NK afstanden, drie dagen lang reclame voor het schaatsen. „Met sfeerverlichting, een ereronde rijden met een vlag, een deejay die leuke dingen doet met het publiek. Een sport moet zich durven vernieuwen. Mensen betalen om naar het stadion te komen. Dan moet daar ook wat gebeuren.”

Vernieuwing met behoud van traditie, bepleit de Nederlands kampioen sprint van 1986. „Dit is zo’n mooie sport, daar kan zelfs de aller onnozelste speaker nog wat van maken”, zegt hij gekscherend. Dan serieus, terwijl hij wijst op een groepje suppoosten langs de baan: „Zonder de vrijwilligers van de Koninklijke Thialf kun je niet eens een wedstrijd organiseren. Die mensen zijn er altijd, in hun vrije tijd. Die wil je niet verliezen. Je wilt er alleen wel een ‘2018/2019-sausje’ overheen gooien. Sommigen snappen dat niet, anderen gelukkig wel.”

Voelmomenten

Het dweilorkest, dit toernooi versterkt door de vader van Patrick Roest op trompet, is een voorbeeld van zo’n heet hangijzer. Bejubeld door de een, verfoeid door de ander. Het oude schaatsen? „Er zijn steekproeven gehouden, veel mensen vinden het leuk. Dan kom je tot een modus waarin dweilorkesten onderdeel zijn van het geheel.” Muziek tijdens de races moet volgens Kuiper niet te hard staan. „Mensen willen ook het klappen van de schaats horen. Daar moet geen harde muziek doorheen. Als speaker ben ik zelf ook stil tijdens de eerste 100 of 300 meter van een race. Dat zijn voelmomenten die bij de beleving in het stadion horen.”

De rol van de speaker in het spektakel? Voor Kuiper geen overdrijving zoals zijn vroegere radio-idool Koomen. „De mensen zien het zelf ook.” Joop Bleeker, sinds de jaren zeventig ‘de stem van Thialf’ en in augustus op 87-jarige leeftijd overleden, die was goed. „Hij had zo’n mooie, donkere stem.” Zelf moet Kuiper oppassen niet als coach te kijken. „In het begin had ik de neiging om alles voor te zeggen. Kramer vertelde me dat hij meer naar mij luisterde dan naar zijn coach. En ik zie best wel eens iemand beroerd rijden maar dat zeg ik natuurlijk niet. Je mag de wedstrijd niet beïnvloeden.”