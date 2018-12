Nederland vraagt Duitsland om overlevering Rotterdamse terreurverdachte

Nederland heeft Duitsland gevraagd om de Rotterdamse terreurverdachte die zaterdag in de Duitse stad Mainz werd gearresteerd over te leveren. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie zondag.

Bij een gecoördineerde actie werden zaterdagochtend vier terreurverdachten aangehouden in Rotterdam en een vijfde verdachte werd later op de dag aangehouden in Mainz. Het gaat om vijf mannen met een niet-westerse achtergrond, van tussen de twintig en dertig jaar. Volgens de politie bereidden zij een terroristische aanslag voor. Het doelwit daarvan is niet bekend.

De man die is gearresteerd in Duitsland komt uit Rotterdam, bevestigt de politie. Wanneer hij overgeleverd kan worden aan Nederland is nog niet bekend. Eerst moet de verdachte daar zelf mee instemmen. Anders kan hij ook in Duitsland al verhoord worden. De vier mannen die in Rotterdam zijn aangehouden, zijn zaterdag al verhoord. Die verhoren gaan deze zondag verder. In het belang van het onderzoek kan verder nog niets bekend gemaakt worden over de zaak, meldt de politie.