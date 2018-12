Juncker beschuldigt EU-leiders van ‘hypocrisie’ over grensbewaking

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft EU-leiders hypocriet genoemd in de discussie over Europese grensbewaking. De EU-leiders roepen volgens Juncker al meer dan twee jaar op tot betere bewaking van de Europese buitengrenzen, maar nu de Commissie heeft voorgesteld het aantal Europese grenswachters tegen het einde van 2020 te verhogen naar tienduizend, komen de bezwaren plotseling naar boven.

“Nu worden er ineens van veel kanten bedenkingen geuit dat dit te snel zou gaan en de nationale soevereiniteit zou aantasten”, aldus Juncker in een interview met de de Duitse krant Welt am Sonntag. “Europa kan zo niet bestuurd worden. We moeten snel handelen om ervoor te zorgen dat we voorbereid zijn en dat de buitengrenzen van de EU echt onder controle zijn.”

In het interview noemt Juncker migratie als een van de problemen waar Europa mee te maken heeft, maar niet het grootste probleem. De Commissievoorzitter waarschuwt vooral voor populisme en hij ziet het als gevaar dat traditionele partijen meer naar rechts opschuiven en populistische ideeën kopiëren van andere partijen.

Brexit

Juncker herhaalt in de Duitse krant het Europese standpunt dat de EU niet probeert om het Verenigd Koninkrijk binnen het blok te houden. Hij zegt dat de EU wil beginnen met het bespreken van de toekomstige banden met het VK als het Britse parlement de Brexit goedkeurt. Deels zodat de EU zich, na de Brexit, kan richten op zijn eigen eenheid in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei.

“Er wordt geïnsinueerd dat het ons doel is om het Verenigd Koninkrijk met alle mogelijke middelen in de EU te houden, maar dat is niet onze bedoeling. We willen alleen duidelijkheid over onze toekomstige relatie en we respecteren het resultaat van het referendum”, aldus Juncker.

Verdeeldheid

Ook gaat de Commissievoorzitter in op andere problemen waar Europa mee te maken heeft. Over de verdeeldheid in Europa zegt hij: “We moeten ervoor zorgen dat de verdeeldheid niet te groot wordt. We moeten de populisten geen gelijk geven. Ze maken veel lawaai, maar hebben geen antwoord op de specifieke problemen van deze tijd.”

Verder uit Juncker zijn zorgen over EU-lid Roemenië, dat vanaf 1 januari het EU-voorzitterschap overneemt, maar zelf met veel interne problemen kampt waaronder corruptie en politieke verdeeldheid. “De regering in Boekarest heeft nog niet volledig begrepen wat het betekent om voorzitter te zijn van de EU-lidstaten… De interne situatie van Roemenië is zodanig dat het land niet als een eenheid in Europa kan optreden.”