‘Ik wil elke maand een nieuw parfum’

IN

„Ik ben drie jaar geleden begonnen met bewust dagelijks mijn Instagramaccount bij te houden. Ik houd erg van mooie spijkerbroeken en postte elke dag welke broek ik die dag droeg. Later kwamen ook mijn schoenen in beeld. Zo ben ik overgegaan op kleding in het algemeen, altijd in Scandinavische stijl. Op die manier ben ik van 2.000 naar bijna 40.000 volgers gegaan. Dagelijks word ik benaderd door grote en kleine merken die graag willen dat ik hun kleding of schoenen in beeld breng.

„Eerder pakte ik al die aanbiedingen aan, maar nu ben ik selectiever en werk ik alleen samen met grote en kleine merken die ik zelf ook echt zou dragen. Ik heb thuis namelijk nu al vijftig paar schoenen staan, terwijl ik ook met vijf zou kunnen leven. Daarom geef ik zo nu en dan kleding of schoenen aan vrienden.

„Omdat ik vier dagen in vaste dienst als grafisch ontwerper werk, moet ik mijn Instagram vaak op vrijdag of in het weekend bijwerken. Inmiddels doe ik zo’n 3 à 4 samenwerkingen per maand, gemiddeld vraag ik per foto zo’n 350 euro. Ik zou veel meer met mijn blog kunnen verdienen als ik me meer zou laten leiden door wat de merken willen. Maar ik post graag wat ik zelf mooi vind. Op deze manier vind ik het prima.”

Inkomen: 1.500 euro netto (vaste baan), 1.000 tot 1.200 euro (Instagram) Vaste lasten: verzekeringen (125 euro), mobiele telefoon (50 euro), boodschappen (60 euro), uiteten of drinken (100 tot 200 euro), kleding en schoenen (200 tot 300 euro), parfum (150 euro), concerten (30 tot 40 euro) Laatste grote aankoop: nieuwe schoenen (400 euro) Sparen: wat ik overhoud

UIT

„Omdat ik nog bij mijn ouders in Schoonhoven woon, ben ik weinig geld kwijt aan vaste lasten. Ik doe af en toe boodschappen, betaal mijn eigen verzekeringen en ben verder vooral geld kwijt aan concerten, uiteten gaan en drinken, of kleding en schoenen. Die laatste krijg ik veel, maar er zijn ook best wat merken die ik graag op mijn blog zet die niet aan samenwerkingen met influencers doen. Die koop ik dus zelf. Dat geldt ook voor parfums, ik probeer elke maand wel een nieuwe te kopen. Ik wil namelijk een collectie aanleggen, zodat ik elke keer een ander luchtje op kan doen. Als je ze goed bewaart, gaan ze best twee jaar mee.

„Ik ga graag naar concerten en ben daar maandelijks zo 30 tot 40 euro aan kwijt. Ik ga bijvoorbeeld volgend jaar met mijn vader naar Marco Borsato, en ook Mark Knopfler staat nog op de agenda. Laatst ben ik naar Tom Misch in Paradiso geweest, dat kaartje kostte maar 20 euro en het was echt heel tof. Prachtige muziek en kwalitatief goed.

„Omdat ik in de lente op mezelf wil gaan wonen in Rotterdam, ben ik nu veel aan het sparen. Ik probeer te leven van het geld dat ik verdien met Instagram en de rest zet ik opzij. Ik ga ervan uit dat ik een appartement van ongeveer 900 euro per maand wel kan betalen. En als ik nu genoeg spaar kan ik tenminste een mooie bank kopen.”