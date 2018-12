Hulpverleners dit weekend bekogeld met vuurwerk

In de aanloop naar de jaarwisseling zijn dit weekend op meerdere plaatsen hulpverleners bekogeld met vuurwerk. In Groningen, Utrecht en Veenendaal werden ambulancepersoneel, brandweer- en politiemensen doelwit. Vooralsnog is er één persoon aangehouden.

In de Groningse wijk Paddepoel moesten politie en brandweer het zaterdagavond ontgelden. Hulpverleners rukten daar uit voor vreugdevuurtjes, die later groter werden. Onder meer een auto werd in de brand gestoken, zo bericht RTV Noord. Hulpverleners werden door jongeren bekogeld met vuurwerk. Ook werden ramen van een politiewagen ingeslagen.

In Veenendaal werd zaterdagavond in het uitgaansgebied vuurwerk naar een politiewagen gegooid. De agenten in de auto raakten niet gewond maar doordat het vuurwerk afketste op het voertuig, werd wel een omstander geraakt, aldus de Gelderlander. De politie kon direct een 20-jarige verdachte aanhouden.

Hulpverleners lichtgewond

De brandweer kwam op zaterdagavond ook in Utrecht in actie en werd bij het blussen van een portiekbrand in Kanaleneiland bekogeld met zeer zwaar vuurwerk. Drie hulpverleners raakten lichtgewond, zij hadden last van oorsuizen. Volgens het AD ontstond de brand mogelijk door vuurwerk dat in een portiek was gegooid. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Tegenover het AD sprak de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen zich zondag fel uit over het geweld tegen hulpverleners:

“Ze waren blij dat ze helmen op hadden, zo hard waren de knallen. Het is te bespottelijk voor woorden, blijf met je poten van deze mensen af.”

Tegen de verdachte in Veenendaal is het snelrecht ingezet, zo liet burgemeester Piet Zoon van Veenendaal via Twitter weten. Dat betekent dat de rechtszaak binnen veertien dagen na het incident plaatsvindt. Ook het supersnelrecht is mogelijk: in dat geval komt een verdachte binnen drie dagen al voor de rechter. Justitie kan bij geweld tegen hulpverleners volgens het snelrecht driemaal zo hoge straffen eisen als gebruikelijk.

Het aantal registraties van geweld, vernielingen en vuurwerk rond Oudejaarsavond nam de laatste vijf jaar juist af. Vorig jaar werden minder verdachten dan normaal gearresteerd bij de jaarwisseling. Dat had mogelijk te maken met de forse politie-inzet.