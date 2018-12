FNV doet aangifte tegen PostNL wegens onderbetaling sorteerders

Veel pakketsorteerders van PostNL worden onderbetaald doordat het bedrijf gebruik maakt van schijnconstructies. Dat heeft vakbond FNV opgemaakt uit rapporten van de Inspectie SZW, die toeziet op sociale zaken en werkgelegenheid. FNV heeft naar aanleiding van de bevindingen een proces aangespannen tegen PostNL, zo bevestigt een woordvoerder zondag.

De misstanden gaan meer dan honderd sorteerders aan die werken via uitzendbureau Young Capital. De uitzendkrachten ontvangen niet het loon dat in het PostNL-cao is afgesproken, maar minimumloon zonder pensioenopbouw. De schijnconstructies, ook bekend als ‘contracting’, vinden volgens FNV in zeker zestien van de 22 PostNL-depots plaats. Door de regeling bespaart de postbezorger jaarlijks “enkele tonnen” aan loonkosten, zo schat FNV.

Rechter

De vakbond stelt dat de praktijken in strijd zijn met de wet. FNV vindt het dan ook raar dat de Inspectie SZW na het constateren van de constructies geen stappen tegen PostNL heeft ondernomen. Daarom stapt de vakbond zelf naar de rechter om de misstanden in Amersfoort, Waddinxveen en Goes aan te kaarten. De vakbond wil niet alleen dat de lonen worden gelijkgetrokken, maar dat personeel ook met terugwerkende kracht wordt gecompenseerd voor misgelopen inkomsten.

De zaken dienen op 17 januari voor de rechtbank in Enschede. FNV procedeerde eerder met succes tegen In Person en 365 en zorgden zo dat zij hun personeel de juiste lonen betaalden.

PostNL

PostNL ontkent tegenover persbureau ANP dat het bedrijf de wet overtreedt. “Contracting is een bestaande manier van werken waarbij wij en onze contracting-partners ons altijd hebben gehouden aan de wettelijke kaders”, aldus een woordvoerder. De zegsvrouw wilde verder niet inhoudelijk reageren, maar zei wel dat het bedrijf zich niet kan vinden in de rapporten van de Inspectie SZW:

“Deze zijn juridisch onjuist en gebaseerd op een eenzijdig en onvolledig onderzoek. Op basis van vergelijkbare rapporten lopen er nu nog rechtszaken, wij willen niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomst van een rechtszaak”.

De woordvoerder van FNV zegt dat “met contracting op zich niets mis is”, maar dat in de praktijk geen sprake is van onderaannemers: