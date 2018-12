De Jeugd van Tegenwoordig blinkt in de 013 uit in wazigheid

Hiphop De Jeugd van Tegenwoordig Gezien: 29/12, 013, Tilburg ●●●●●

Een eindejaarsfeest met De Jeugd van Tegenwoordig in een zo goed als uitverkocht 013. Kerst is net voorbij en de knaldrang voor Oud en Nieuw kan even worden getemperd. Het optreden van ’s lands meest bekende hiphopgroep wordt een feest, maar wel eentje die pas laat ontbrandt.

En dat terwijl De Jeugd geen opstartproblemen zou moeten kennen. Met hun vele neologismen van de afgelopen dertien jaar en een arsenaal aan hits onder de arm bestijgen Willie Wartaal, Faberyayo en Vjèze Fur het grote podium. Ze verrijkten de Nederlandse taal met zinnen als ‘loesoe in de sky’ (een parodie op ‘Lucy In The Sky’ van The Beatles), ‘Koetjesrepen komen hard’ en ‘de wereld is weer plat ja, op je bolle bips na’. Het optreden in Tilburg is dan ook grotendeels een feest der herkenning.

Die tekstuele wazigheid wordt muzikaal al even eigenzinnig omlijst. Er is donkere trap met zware bassen, voortstuwende electro en er zijn invloeden van de jaren tachtig-disco te horen in het werk van Bas Bron. De ruggengraat van de groep is deze geweldige producer die alles uit zijn apparatuur kan halen, maar hij wil dat live net iets te vaak doen. Haast ieder nummer krijgt zo een verlenging met opzwepende, instrumentale technobeats. Dit soort intermezzo’s duren lang en halen, ondanks het hoge aantal beats per minuut, toch een beetje de vaart uit de show.

‘Steek die hele stad in de fik’

De briljante taalvondsten van de drie rappers worden op die manier een beetje overschaduwd door de momenten waarop de muziek wordt opgepitcht en er allerlei bliepjes aan worden toegevoegd. Toch is het smullen voor de fans, want van elk album dat De Jeugd ooit uitbracht, komt muziek voorbij. Het hypnotiserende akkoordenschema van ‘Torpedo’ (te vinden op het eerder dit jaar verschenen album Luek) staat bijvoorbeeld haaks op het slowjam-achtige ‘Wittewijnmuziek’. Maar het allerlekkerst gaat het publiek op het blokje krakers dat het eigenzinnige kwartet voor het laatst heeft bewaard.

„Steek die hele stad in de fik, let’s motherfucking go!”, rapt Faberyayo op de trage trapproductie van ‘Ik Kwam Haar Tegen In De Moshpit’. Hij zegt er niets teveel mee, want het feestje is definitief los. Met ‘Gemist’ en ‘Buma In Me Zak’ heeft De Jeugd ook 013 in hun zak en dat blijkt nog maar de opmaat naar de grande finale. Tijdens de vertolking van ‘De Formule’ gaat het publiek compleet uit zijn dak op de stuiterende beats.

‘Anders’, het laatste album van De Jeugd van Tegenwoordig, met onder andere ‘Ik kwam Haar Tegen In De Moshpit’, en het Engelstalige ‘Let The Tits Out’.



Wat het volgende hoofdstuk is in het verhaal van De Jeugd van Tegenwoordig is een mysterie. In het persbericht van hun laatste plaat Anders was te lezen dat het het laatste Nederlandstalige album van de groep is. Met de Engelstalige Detroit techno-klapper ‘Let The Tits Out’ hebben ze in ieder geval in Tilburg al een voorproefje gegeven van een eventuele internationale carrière. Hopelijk blijven ze ook in het buitenland even jeugdig.