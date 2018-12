De gang naar de stembus in Congo: protesten tegen uitstel en gebrekkige stemmachines

Donderdag protesteerden mensen in Goma, in het oosten van het land, tegen het besluit van de nationale kiescommissie CENI om de stembusgang in die regio uit te stellen. Burgers in de gebieden rondom Beni en Butembo (en Yumbi in het westen) mogen pas in maart hun stem uitbrengen in plaats van deze zondag. Volgens de autoriteiten is dat vanwege de uitbraak van ebola en de onrust door gewapende groepen. In Goma arresteerde de nationale politie demonstranten.

Foto Patrick Meinhardt/AFP