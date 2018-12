België in beroep tegen terughalen van twee IS-vrouwen

De Belgische regering gaat in beroep tegen de beslissing van de Brusselse rechter die oordeelde dat twee Belgische IS-vrouwen en hun kinderen uit een Syrisch-Koerdisch vluchtelingenkamp moeten worden gehaald. Dat zei de minister van Asiel en Migratie Maggie De Block zondag tegen VTM Nieuws.

De Block maakte een uitzondering voor de zes kinderen die zijn opgegroeid in het kalifaat. “Zij kozen er niet voor om in dergelijke omstandigheden geboren te worden”. Ze noemde de moeders die naar het IS-gebied zijn afgereisd, een andere zaak:

“Die zijn hier veroordeeld, die hebben (..) actief meegewerkt aan het voorbereiden van terroristische aanslagen.”

Twee keer afgereisd naar Syrië

De rechter oordeelde vorige week woensdag dat de twee Belgische vrouwen en hun zes kinderen in een “noodsituatie” zitten en dat de staat er alles aan moet doen om ze naar België te halen. Eén van de kinderen zou ernstig ziek zijn. Als de Belgische staat binnen 40 dagen geen maatregelen neemt of in beroep gaat, moet zij een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag per kind tot maximaal 1 miljoen euro.

De twee vrouwen, Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) vertrokken in 2013 naar Syrië. Hun mannen sneuvelden een jaar later, toen ze beiden zwanger waren. Onder druk van hun familie keerden de vrouwen terug naar België om te bevallen. Een paar maanden later reisden ze opnieuw naar Syrië waar ze hertrouwden met andere IS-strijders.

Na de ineenstorting van het kalifaat werden Wielandt en Abouallal opgepakt door Koerdische troepen en kwamen met hun zes kinderen terecht in het kamp Al-Hol. Inmiddels zijn ze veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege deelname aan een terroristische groepering. VRT-verslaggever Rudi Vranckx zocht de vrouwen in maart 2018 op in het vluchtelingenkamp. Ze zeiden spijt te hebben van hun keuze en graag te willen terugkeren naar België om de celstraf uit te zitten. Abouallal: