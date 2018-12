Politie arresteert vier terreurverdachten in Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft zaterdagochtend vier mensen aangehouden die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dat meldt de politie. Bij de arrestatie kregen agenten van de Eenheid Rotterdam ondersteuning van de Dienst Speciale Interventie (DSI).

Na de arrestaties zijn meerdere woningen doorzocht op de plek waar de aanhoudingen plaatsvonden. Dat gebeurde onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het gaat onder meer om woningen in het centrum en Ommoord, de grootste wijk van het oostelijke stadsdeel Prins Alexander.

In het belang van het onderzoek wordt over de identiteit van de verdachten op dit moment niets bekend gemaakt, zegt een woordvoerder van de politie tegen NRC. Ook kan de politie nog niet aangeven of er een verband is met eerdere aanhoudingen.

Groot evenement

Op 27 september werden zeven mannen aangehouden vanwege “zeer ernstige verdenkingen van het voorbereiden van een grote terroristische aanslag” in Nederland. Het ging toen om drie verdachten uit Arnhem, twee uit Rotterdam en personen uit Huissen en Vlaardingen. Zij zouden van plan zijn geweest om met bomvesten en Kalasjnikovs een aanslag te plegen tijdens een groot evenement.

Ook op zondag 17 juni werden twee verdachten gearresteerd in Rotterdam. Het ging om twee mannen van 22 en 27 jaar, beiden van Marokkaanse afkomst. Zij werden aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terroristische aanslagen. Daarbij werden Rotterdam en Parijs als doelwit genoemd.

Het onderzoek rond de nieuwe arrestaties gaat de komende dagen verder. De politie wil daarbij de aard en omvang van de terroristische dreiging vaststellen.