Nuis pakte derde Nederlandse titel op de 1.500 meter

Schaatser Kjeld Nuis is zaterdag voor de derde keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen geworden op de 1.500 meter. De tweevoudig olympisch kampioen versloeg op de NK afstanden in Heerenveen zijn ploeggenoten bij Team Jumbo-Visma Patrick Roest (zilver) en Thomas Krol (brons).

In schaatstempel Thialf ging Nuis (29) hard van start. Hij leek op weg naar een baanrecord, maar stortte in zijn laatste ronde in. Zijn inspanning was niettemin genoeg voor een tijd van 1:44,02, waarmee hij bijna twee tienden van een seconde sneller was dan Roest. Nuis, Roest en Krol mogen dankzij hun podiumplekken alle drie naar het WK afstanden in februari.

Sven Kramer, in het verleden vier keer Nederlands kampioen op de schaatsmijl, werd vierde. Titelverdediger Koen Verweij ontbrak geheel. Hij doet het een jaar rustig aan omdat hij zonder sponsor of ploeg zit.

Olympisch goud

Nuis veroverde begin dit jaar in Pyeongchang olympisch goud op de 1.500 meter. Ook op de kilometer werd hij eerste. Vorige week werd Nuis uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Zijn eerste twee Nederlandse titels op het onderdeel pakte hij in 2012 en 2015.

Eerder op zaterdagmiddag werd Janine Smit Nederlands kampioen op de 500 meter. Het was haar eerste nationale titel. Ze schaatste de halve kilometer in 38,22 seconden, snel genoeg om Letitia de Jong en Jutta Leerdam achter zich te laten.