Man rijdt met auto luchthaven Hannover op, vliegverkeer stilgelegd

Een man is zaterdag met zijn auto de internationale luchthaven van het Duitse Hannover opgereden. Agenten konden hem snel aanhouden en arresteren, meldt de politie. Het vliegverkeer op de luchthaven is stilgelegd.

Kort voor 16.00 uur reed de man in zijn auto, die volgens Duitse media een Pools kenteken had, dwars door een hek heen. Hij belandde op het deel van de luchthaven waar de vliegtuigen staan opgesteld. Van terrorisme lijkt vooralsnog geen sprake. De man was onder invloed van cocaïne en amfetamine.

De auto is na het incident uit voorzorg onderzocht door de explosievenopruimingsdienst. Of daarbij iets is gevonden, is niet bekend. Voor de zekerheid is een van de terminals van het vliegveld deels ontruimd. De auto kwam voor de glazen pui van het gebouw tot stilstand, wat in het geval van een bomexplosie een levensgevaarlijke situatie had kunnen opleveren. De andere terminals zijn nog open.

Vluchten omgeleid

Hoe lang de stremming van het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover nog gaat duren, is niet duidelijk. Vluchten die onderweg waren naar het Duitse vliegveld, zijn omgeleid.

Hannover Airport is een middelgrote luchthaven, waar vooral goedkope vakantievluchten vertrekken en landen. De Duitse tak van lowcost-maatschappij TUIFly heeft er zijn thuisbasis. Hannover verwerkte vorig jaar 5,87 miljoen passagiers. Ter vergelijking: Schiphol, de op twee na drukste luchthaven van Europa, kreeg in 2017 68,4 miljoen reizigers over de vloer.