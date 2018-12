Italiaanse parlement keurt aangepaste begroting goed

Het Italiaanse parlement heeft zaterdag de aangepaste ontwerpbegroting voor 2019 goedgekeurd. Dat meldt persbureau Reuters. Door de goedkeuring is het nu zeker dat het conflict tussen Rome en de Europese Commissie over de Italiaanse overheidsfinanciën voorlopig uit de wereld is.

De stemming in de Kamer van Afgevaardigden was niet erg spannend: het begrotingsvoorstel kreeg 327 voor-stemmen, tegenover 228 tegen-stemmen. Regeringspartijen de Vijfsterrenbeweging en Lega hebben een ruime meerderheid, dus van tevoren leek goedkeuring al vrijwel zeker.

Italië en Brussel lagen sinds eind oktober met elkaar overhoop over het aanvankelijke Italiaanse voorstel voor de staatsbegroting van 2019. Alle EU-landen moeten die ter controle opsturen naar de Europese Commissie. Die keurde de Italiaanse begroting af, omdat die een veel te hoog begrotingstekort bevatte. Dat kwam doordat de populistische Italiaanse regering kostbare plannen als een pensioenhervorming en een basisinkomen wilde doorvoeren.

Italianen overstag

De Italianen leken loodrecht tegenover de Commissie te staan, maar begin deze maand gingen ze - onder druk van stijgende rentes op Italiaanse staatsleningen en protesten van ondernemers - alsnog overstag. Gedeeltelijk althans: er kwam een aangepaste begroting, met meer bezuinigingen en waarin het tekort werd verlaagd van 2,4 naar 2,04 procent. Nog altijd meer dan de met de EU afgesproken 1,6 procent, maar voorlopig genoeg voor Brussel. Italië moet nog wel blijven werken aan het terugdringen van zijn hoge staatsschuld.

Er was enige haast geboden voor de stemming over de begroting, want die moest vóór het nieuwe jaar zijn goedgekeurd. Het korte tijdsbestek tussen de overeenkomst met de Commissie en de stemming zorgde voor onvrede bij de oppositie. Die meende dat er te weinig tijd was om de aangepaste begroting goed te bestuderen.