‘Het leek wel oorlog’ bij terreuracties van de politie Rotterdam

„Het leek wel alsof het oorlog was.” Joyce Metselaar (36) drinkt een groot glas witte wijn om haar zenuwen te bedaren. Het is zaterdagmiddag, vier uur. Het is zo’n tien uur geleden dat een zwaarbewapende politie-eenheid de deur naast haar appartement op de twintigste verdieping met veel lawaai ontzette, om vervolgens de flat binnen te stormen.

De agenten kwamen voor een man die precies twee verdiepingen onder Metselaars appartement in de Söderblomflat in Rotterdam-Ommoord verbleef. Hij verliet het pand volgens ooggetuigen met een zak over zijn hoofd, zijn handen geboeid. In de flat liet hij een gebroken dranger, een kapotte voordeur en tientallen ontstelde flatbewoners achter.

De arrestatie was een van de vier die de politie zaterdagochtend verrichte in Rotterdam-Oost en het centrum. Later op de dag werd in het Duitse Mainz een vijfde persoon opgepakt. Het gaat om vijf mannen met een niet-Westerse achtergrond, allen tussen de twintig en dertig jaar oud, meldt de politie. Ze zouden bezig zijn geweest een terroristisch misdrijf voor te bereiden.

Over de omvang en het doelwit van de geplande aanslag wil de politie niets kwijt. Wel waren de arrestaties een „gerichte actie” tegen vijf mannen die „elkaar in meer of mindere mate kennen” en vermoedelijk samenwerkten. Het is onduidelijk of er een verband is met eerdere arrestaties van terreurverdachten.

Wie de mannen zijn, weten de inwoners van Ommoord niet. In de vele flats in de buitenwijk zijn honderden appartementen, de doorstroom is hoog, de inwoners leven langs elkaar heen. Al gauw doen verschillende verhalen de ronde over de achtergrond van de arrestanten. Zeker een zou een Syriër zijn, meldt ook de NOS, net als de man die in Duitsland is opgepakt. De politie wil dit niet bevestigen.

Peloton politieauto’s

Dat het vaker onrustig is in Ommoord, daar zijn de bewoners het over eens. Regelmatig vinden in de Rotterdamse wijk uitzettingen plaats, er wordt drugs gebruikt, de politie is met regelmaat aanwezig. In 2017 brak een grote brand uit in de Söderblomflat, waarbij een dode viel. Eerder dit jaar werd een zelfgemaakte bom ontdekt in hetzelfde gebouw.

Ook is de samenstelling van Ommoord veranderd. De wijk die bekendstond als ‘rollatorwijk’ voor oudere Rotterdammers, wordt tegenwoordig voor een groot deel bevolkt door jonge inwoners van allerlei nationaliteiten – tot ongenoegen van sommige buurtbewoners.

Metselaar overweegt al langer te verhuizen. „Er komen hier steeds meer statushouders en zij worden niet goed gescreend. De politie staat om de haverklap op de stoep en de problemen lijken steeds erger te worden. Nu blijkt hier zelfs een terrorist te zitten, recht onder mijn fucking neus.” Ze neemt een grote slok van haar wijn.

Elisah Bax (31) en Rico IJzermans (29) wonen met hun twee kinderen in de Stresemannflat, nog geen tweehonderd meter van de flat van Metselaar. Ook in dit pand werd zaterdag in de vroege ochtend een arrestatie verricht. Voor de deur van het appartement liggen nog houtsplinters en schroeven van de opengebroken deur.

„Ik was net wakker en hoorde mensen beneden schreeuwen: ‘politie, politie!’”, vertelt Bax. „Ik dacht dat het gewoon een burenruzie was, maar toen ik ging kijken stond er een heel peloton aan politieauto’s voor de deur.” Niet veel later zag ze hoe enkele verdiepingen onder de hare iemand geblinddoekt werd afgevoerd.

Verwoeste deur

In de appartementen waar de arrestaties zijn verricht, is de verslaggever niet welkom. In de Stresemannflat zegt een zachte vrouwenstem door de verwoeste deur heen geen antwoord te willen geven. Op de achtergrond klinkt het gehuil van een kind.

In de Söderblomflat is een man met lichtgroene ogen bezig de kapotte deur improvisorisch af te sluiten met een slotje. Hij zegt van Palestijnse afkomst te zijn, en een vriend van de gearresteerde man. Daarom wil hij zijn naam niet delen met de krant. „Ik weet niet wat er is gebeurd”, zegt hij in het Engels. „Ik heb mijn vriend nog niet gesproken. Ik kom alleen de deur dichtdoen.”

Joyce Metselaar loopt naar haar balkon op de twintigste verdieping. In de verte ziet ze Den Haag liggen, ook Delft prijkt aan de horizon. De motregen glimt in de ondergaande zon. „Met oud en nieuw wordt het mistig, hè”, zegt ze ineens. Heel even lijkt het alsof het arrestatieteam nooit langs is gekomen.