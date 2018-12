Egyptische strijdkrachten doden veertig militanten

Een dag na de aanslag op een toeristenbus bij de piramides van Gizeh hebben Egyptische strijdkrachten veertig militanten gedood. De doden vielen bij vuurgevechten tijdens drie operaties in de gouvernementen Gizeh en Noord-Sinaï, meldt persbureau AFP.

Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een verklaring dat het om terroristen gaat die een reeks aanslagen wilden plegen. Zij zouden van plan geweest zijn aanvallen uit te voeren op toeristische plekken, kerken en veiligheidsdiensten. Het is niet duidelijk of de gedode militanten achter de aanslag van vrijdag zaten. Bij die aanval ontplofte een bermbom ontplofte bij een toeristenbus. Drie Vietnamese toeristen en een Egyptische gids kwamen om het leven.

De strijd tegen islamitische militanten in Egypte heeft een hoge prioriteit voor de Egyptische overheid. De toerismesector is belangrijk voor de economie van het land. Verschillende jihadistische groeperingen, waaronder Islamitische Staat, hebben de afgelopen jaren aanvallen uitgevoerd op toeristische doelen. De aanslag vrijdag was de eerste aanval op toeristen sinds 2017. Naast toeristen zijn kopten, Egyptische christenen, vaak het doelwit.