Braziliaans medium aangeklaagd voor verkrachting

Het Braziliaanse medium João Teixeira de Faria is door justitie in zijn land aangeklaagd voor verkrachting. De zelfbenoemd spiritueel genezer werd deze maand gearresteerd nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Honderden vrouwen van over de hele wereld beschuldigen hem van seksueel misbruik.

De openbaar aanklager in de Braziliaanse deelstaat Goías vervolgt de 76-jarige Teixeira de Faria voor vier verkrachtingen die in 2018 plaatsvonden, meldt persagentschap AFP. De Braziliaanse justitie neemt deze stap na het bestuderen van negentien getuigenissen die afgelopen maand tegen hem zijn ingediend. In totaal hebben inmiddels meer dan zeshonderd vrouwen aangifte gedaan.

Helende gaven

De omvangrijke misbruikzaak is begonnen na een uitzending van de populaire Braziliaanse talkshow Conversa com Bial. Daarin deden de Nederlandse choreograaf Zahira Lieneke Mous en elf andere vrouwen hun verhaal over hoe Teixeira de Faria hen misbruikt en verkracht zou hebben. Teixeira de Faria geniet grote bekendheid in Brazilië en daarbuiten om de vermeende helende gaven die hij heeft.

Het seksuele misbruik zou zich in veel gevallen hebben voorgedaan tijdens de spirituele geneessessies van Teixeira de Faria. In de talkshow zeggen de vrouwen die hem beschuldigen dat ze onder meer gedwongen werden tot orale seks. Na de uitzending kwamen honderden anderen, van Canada tot België en Australië, met soortgelijke verhalen naar buiten. De leeftijd van de vermeende slachtoffers ten tijde van het misbruik varieert van 9 tot 67 jaar.

Teixeira de Faria zit sinds zijn arrestatie vast. Hij heeft de aantijgingen tot nu toe ontkend.

