Belasterde oliebollenbakker Bakker bakt en verkoopt zijn bollen als vanouds

Oliebollenbakker Jordy Bakker uit Haarlem heeft dit jaar een zorg minder: voor het eerst verschijnt er geen AD Oliebollentest. „Dat scheelt een hoop gestress.” De oliebollen-ranglijst leidde vorig jaar tot enige tumult. Het AD riep Bakkers oliebol uit tot de smerigste van Nederland. Zijn kraam kreeg een extreem laag rapportcijfer: een 1. Volgens de jury waren de bollen „oneetbaar”.

Jordy Bakker liet het er niet bij zitten. Hij deed zijn beklag in talkshow Jinek. De uitslag kón volgens hem niet kloppen. Klanten stonden ervoor in de rij. En eerder scoorde zijn bol, al jaren volgens hetzelfde recept bereid, veel hoger in de test. AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis moest bij Jinek toegeven dat de recensies niet waren geschreven door degenen die de bollen daadwerkelijk hadden geproefd, en dat cijfers waren aangepast. Toen er ook nog kritiek kwam op de totstandkoming van de AD Haringtest besloot de krant maar helemaal te stoppen met haar testen.

Jordy Bakker beschouwt het als bewijs dat het lage cijfer voor zijn bol niet klopte. „Anders stop je niet met zo’n test.” Het heeft hem vorig jaar veel klanten gekost, zegt hij. „Als mensen zoiets lezen, gaan ze toch denken: wat heb ik net gegeten?” Vorig Oudjaar moest hij „duizenden appelflappen wegflikkeren” die hij voorheen wel altijd verkocht.

Nu draait de kraam weer zoals daarvoor, zegt Bakker. „Niemand heeft het meer over die test. Het lijkt alsof ze het zijn vergeten. Alleen een enkeling begint er nog over: ‘Weet je nog, verleden jaar?’” De drukste dagen moeten wel nog komen. „Ik weet nog niet hoeveel ik er ga bakken. Je wilt niets weggooien, maar als je er te weinig maakt heb je ook een probleem. Het wordt spannend.”