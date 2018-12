Bij een afvalcoach denk ik aan een mevrouw of meneer die dikke wanhoopsdragonders uitlegt dat je van een bleekselderijstengel in combinatie met een rondje hardlopen minder aankomt dan van een vers geschoten Oostvaardersplassenreerug in een badje van cranberries, die je gulzig wegspoelt met een fles wit en een fles rood. Dat laatste is trouwens wel gezelliger. Die dikzakken weten dit zelf natuurlijk ook al lang, maar schijnen het nodig te hebben om het nog eens van een zogenaamde deskundige te vernemen. Iemand die er voor gestudeerd heeft. Iemand met een plan van aanpak. Dat je als een kleuter te horen krijgt: Elk pondje komt door het mondje. Verrassende info. Zoals er ook mensen zijn die naar de dokter gaan om te horen dat je van roken longkanker kan krijgen. Wist u trouwens dat je, als je buiten de piste skiet, meer kans hebt om onder een lawine bedolven te raken? Hoorde ik gister op het nieuws. Had ik nooit eerder gehoord.

Een afvalcoach heeft iets aandoenlijks. Net als de opruimcoach. Daar hoorde ik laatst een verwend kreng aan een zinloos kerstdinertje over praten. Zij had iemand ingehuurd die haar zolder en kelder professioneel onder handen nam. Iemand die dingen durfde weg te gooien waar het verwende kreng zelf de moed niet voor had. Zij hechtte zich namelijk aan alles. Ook aan haar drankzuchtige man die haar alleen nog aanraakte met vlijmscherp cynisme. Ik vroeg haar of ze niet naar opruimtherapie moest. Ze vroeg of dat echt bestond. Volgens mij wel. Even later vertelde ik haar dat ik op kosten van de ziektekostenverzekeraar naar een reïncarnatietherapeut was geweest en dat deze had ontdekt dat ik in een vorig leven een piloot met vliegangst was geweest. In plaats van dat ze naar haar voorhoofd wees vroeg ze mij het nummer van de peut. Ik dacht: misschien heeft je eigen kop ook een opruimcoach nodig. Ik zei dat niet. Waarom niet? Omdat ik ouder, wijzer en milder ben. Ik vermijd ruzies. Sinds wanneer? Sinds mijn laatste therapie.

Aan een ander wanhoopsgeval aan dezelfde tafel vertelde ik over de vakantiecoach die mij de laatste jaren adviseerde welk reisje ik moest maken. Ze begreep zo goed dat ik daar voor gekozen had. Even weg van de gebaande paden. Buiten de piste, maar wel zonder lawinegevaar.

Even later vertelde een vriend van mij over een ander soort afvalcoach. Het rijkemensenreservaat Blaricum schijnt er een te hebben. Daar is de afvalcoach geen meneer die dikke VVD-ers achter hun eigen proefballonnetjes aan laat rennen, maar iemand die namens de gemeente bij je langs komt om je te vertellen dat je geen plastic in de groene bak moet gooien. Dat mag niet. Eten in de grijze bak mag wel. Maar liever niet.

Uiteraard geloofde ik die vriend niet, maar heb het later toch even gegoogeld. En inderdaad: de afvalcoach in het dorpje Blaricum bestaat. Er staat ook een gezellige foto van deze ambtenaar bij. Zo’n blije eikel die van zijn klantvriendelijkheidscoach geleerd heeft dat hij geduld moet hebben met de bejaarde klanten die nog een beetje moeten wennen aan het scheiden van hun afval.

Ik zie de Blaricumse afvalcoach op huisbezoek in een villa in dat dorp. Hij wandelt langs de twee SUV’s op de oprit en weet ondertussen wat voor soort bedrijf de heer des huizes heeft. Hij vermoedt wat dat bedrijf jaarlijks uitstoot. Even later staat hij aan de derde vrouw van de succesvolle bewoner uit te leggen dat de schillen niet bij het restafval mogen. Ze snapt het. Zij weet wat scheiden is. Haar man ook.

Onderhand staat de televisie aan. Beelden uit Java en Sumatra wapperen de gezellige woonkamer in. De tsunami na de kotsende vulkaan. Bijna vijfhonderd doden. De materiële schade is ongekend. Als ze ergens toe zijn aan een afvalcoach…

Maar de Blaricumse coach praat gewoon door. Verwelkte bloemen in de groene bak net als de restjes paling, zalm en kaviaar. Net als de foie gras en de kerstboom. Tot slot wenst hij de hele familie een groen 2019.