Aantal incidenten Oud en Nieuw neemt laatste jaren af

Het aantal politiemeldingen van incidenten rond Oudejaarsavond is de afgelopen vijf jaar met bijna vijfduizend gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van data-onderzoeksbureau LocalFocus dat cijfers van alle politieregio’s heeft opgevraagd. Het gaat om registraties van onder meer geweld, vernielingen, hulpverlening aan instanties en incidenten met vuurwerk.

Tijdens de jaarwisseling van 2017 naar 2018 zijn er in heel Nederland 8.130 incidenten geregistreerd bij de politie. Het jaar daarvoor ging het nog om iets meer dan tienduizend incidenten. Met name het aantal voorvallen waarbij vuurwerk betrokken is sterk afgenomen, zo blijkt uit de cijfers. Dat zijn bijvoorbeeld meldingen van illegaal vuurwerk of het te vroeg afsteken van legaal vuurwerk. Er waren ook een stuk minder meldingen van vernielingen.

De sterkste afname is te zien in Noord-Holland, waar het aantal meldingen vorig jaar daalde van 891 naar 513. Ook de politie in de regio’s Zeeland, West-Brabant en Midden-Nederland registreerden bijna een kwart minder incidenten. Wat betreft de grote steden was het in Amsterdam de afgelopen jaarwisseling relatief rustig, terwijl er in Rotterdam meer ernstige incidenten van (zware) mishandeling en bedreiging waren, 188 incidenten tegenover 161 het jaar ervoor.

Het aantal incidenten kan per regio en soort incident worden ingezien:



Prioriteiten politie

De daling wordt beïnvloed door de manier van handhaving en prioriteiten van de politie. Volgens dataonderzoeker Jelle Kamsma van LocalFocus in het daarom nog te vroeg om harde conclusies te treken. “Als agenten minder op vuurwerk handhaven en meer op geweld tegen hulpverleners zie je al snel andere cijfers. Het is daarom te gemakkelijk om nu al te veronderstellen dat Oudejaarsavond steeds rustiger verloopt”, zegt hij tegen NRC.

Bovendien speelt het slechte weer van afgelopen jaarwisseling een rol, verklaart politiewoordvoerder Helma Huizing aan de onderzoekers. Door regenbuien en harde wind bleven mensen vaker binnen. Zo was het ook rustiger bij ziekenhuizen en rukte de brandweer minder uit. De brandweer ontving vorig jaar 3.485 meldingen, ruim 13 procent minder dan vorig jaar.

Volgens de weersvoorspelling van het KNMI voor komende Oudejaarsavond blijft het droog en kan het alleen in de kustregio vrij krachtig waaien.