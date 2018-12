Zeven doden bij bootongeluk Suriname

Op de Surinaamse rivier de Coppename zijn zeven mensen omgekomen toen hun boot omsloeg. Ook wordt nog een onbekend aantal opvarenden vermist.

Volgens de krant De Ware Tijd zijn vier van de zeven doden kinderen. Alle slachtoffers kwamen uit het dorp Corneliskondre in het noorden van het land. De boot was op weg vanuit dat dorp naar Boskamp waar de rivier uitmondt in de Atlantische Oceaan.

Ooggetuigen melden dat er meer dan dertig mensen aan boord waren en dat er paniek uitbrak toen een grote golf tegen de boot sloeg. Alle inzittenden zouden aan een kant zijn gaan zitten en probeerden te hozen, maar de boot kapseisde.

Een aantal mensen en kinderen wist te kant te bereiken, maar zeven anderen overleefden het ongeluk niet. Geen van de inzittenden droeg een reddingsvest, terwijl dat wel verplicht is, schrijft de Surinaamse nieuwssite De Waterkant.

Het ongeluk vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag en de regering van president Bouterse laat in een verklaring weten “met grote ontsteltenis kennis te hebben genomen van het tragische voorval”.