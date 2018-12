Zeker twee doden door bermbom toeristenbus Egypte

Een bermbom in de buurt van de piramides van Gizeh in Egypte heeft vrijdag een toeristenbus geraakt. Daarbij zijn zeker twee personen omgekomen en tien anderen gewond geraakt. Dat hebben functionarissen van de Egyptische veiligheidsdiensten gemeld aan persbureau AP.

De bus zou voornamelijk Vietnamese toeristen hebben vervoerd. Op de Egyptische gids en chauffeur na zijn volgens persbureau Reuters alle slachtoffers Vietnamees. Het is nog niet duidelijk wie achter de bermbom zit. In Egypte vinden al jaren aanslagen plaats door islamistische terroristen die zich voornamelijk in de Sinaï woestijn ophouden. Zij steunden de islamistische president Morsi, die in 2013 werd afgezet.

Eerder claimde terreurbeweging Islamitische Staat verschillende aanvallen in het Mediterrane land, veelal op Kopten, Egyptische christenen. Zo kwamen bij een dubbele aanslag in de steden Alexandrië en Tanta in 2016 bijna vijftig mensen om. In datzelfde jaar kwamen bijna dertig kerkgangers om bij een aanslag op een koptische kathedraal in Kairo. De zeventien verdachten van de aanvallen kregen de doodstraf.