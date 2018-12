Pistachefriands

Friands worden oorspronkelijk gemaakt met amandelmeel, deze hebben een pistache-twist. Gebruikt u een friand- of muffinbakblik met antiaanbaklaag voor deze lekkere zachte cakejes.

Verwarm de oven voor tot 170 graden. Vet het friand- of muffinbakblik in en bestuif het met bloem. Maal de pistachenoten fijn in een keukenmachine. Meng de pistachenoten met de bloem, poedersuiker en het zout in een mengkom.

Doe de eiwitten in een kom en klop met een elektrische mixer tot ze licht en schuimig zijn. Voeg ze toe aan de kom met droge ingrediënten en roer tot het net gemengd is. Roer de gesmolten boter erdoor. Schep het zomerfruit er gelijkmatig door met een rubberen spatel. Schep het beslag in het bakblik en bak de friands 30 tot 35 minuten. De friands moeten terugveren als je ze aanraakt en beginnen los te komen van de randen van het bakblik.

Haal de friands uit de oven en laat ze vijf minuten rusten. Keer het bakblik om om de friands eruit te halen en laat ze afkoelen op een taartrooster. Bestuif ze met wat poedersuiker en serveer ze terwijl ze nog warm zijn.