Syrisch leger zegt Manbij binnen te trekken na verzoek Koerden

De Koerden in het noorden van Syrië hebben de stad Manbij overgelaten aan het Syrische regime. Syrische staatsmedia melden dat troepen van president Assad vrijdag de noordoostelijke plaats binnentrekken op uitnodiging van de YPG. Turkije dreigde een offensief te beginnen tegen de Koerdische beweging, maar het Syrische leger zal nu een buffer tussen beide partijen kunnen vormen.

Turkije ziet de YPG als een terreurgroep vanwege zijn banden met de PKK. Washington maakte vorige week bekend dat het militairen zou weghalen uit het noordoosten van Syrië. Daardoor zal Turkije geen drempel meer hebben om een offensief te beginnen tegen de YPG: straks zal Ankara niet meer tegenover troepen van een NAVO-bondgenoot komen te staan. Turkse autoriteiten hebben nog niet gereageerd.

Lees ook: Lot kalifaatkinderen is een netelig probleem voor Nederland

De YPG heeft nog een groot deel van het noordoosten van Syrië in handen, maar laat nu een belangrijke stad weer in handen vallen van het Syrische regime. Dat betekent vermoedelijk dat de twee partijen een overeenkomst hebben gesloten. Het is niet duidelijk wat momenteel met Amerikaanse militairen gebeurt die met de YPG in Manbij zaten, waarschijnlijk zijn die ook al vertrokken.

Kritiek op beslissing Trump

Het Syrische leger belooft “volledige veiligheid voor alle Syrische burgers en anderen in de regio”. Rusland, een belangrijke bondgenoot van de president Assad, heeft de ontwikkeling verwelkomd. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov noemt het een “positieve stap” om de “situatie te stabiliseren”.

De beslissing van de VS om troepen weg te halen uit de regio leidde tot veel internationale kritiek. President Trump de Koerdische bondgenoot in de steek laten. Regeringspartij ChristenUnie pleit ervoor om Nederlandse militairen naar de regio te sturen om de Koerden te steunen zodat Turkije ze niet onder de voet loopt. De YPG was voor het Westen jarenlang een belangrijke partner in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.