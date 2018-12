Saoedi-Arabië met 20 andere landen op lijst tegen belastingontwijking

Het kabinet heeft een nieuwe lijst met laagbelastende landen opgesteld voor maatregelen tegen belastingontwijking. Het gaat om 21 landen waaronder Saoedi-Arabië en vijf landen die al op de zwarte lijst van de Europese Unie staan, meldt het ministerie van Financiën vrijdag.

Het Financieele Dagblad meldt dat Saoedi-Arabië boos is over de plek op de lijst. Het hoofd van het Saoedisch belastingbeleid noemt het “absoluut onterecht” en zou niet zijn ingelicht over de Nederlandse beslissing. Riad zou buitenlandse bedrijven wel degelijk genoeg belasting laten betalen: 20 procent of meer.

Nederland gaat de komende jaren een meerdere maatregelen stappen ondernemen tegen belastingontwijking. Zo wil de overheid per 1 januari voorkomen dat bedrijven makkelijk hun winsten kunnen verschuiven naar een laagbelastend land. Dat zijn staten die volgens Nederland geen winstbelasting hebben of met een tarief onder de negen procent.

De EU had al Amerikaans Samoa, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Samoa en Trinidad en Tobago op de lijst staan. Nu besluit Nederland dit rijtje uit te breiden met Anguilla, Bahama’s, Bahrein, Belize, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden, Guernsey, de Isle of Man, Jersey, de Kaaimaneilanden, Koeweit, Qatar, Saudi-Arabië, de Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten.

Saoedi-Arabië boos

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) zegt hiermee te laten zien dat het “menens is met onze strijd tegen belastingontwijking”. Nederland krijgt al langer de kritiek een belastingparadijs te zijn.

Jaarlijks stroomt er via brievenbusfirma’s in Nederland 22 miljard euro aan rente en royalties. Den Haag wil vanaf 2021 die geldstromen extra gaan belasten. Ook gaat Nederland geen zogeheten rulings afgeven over transacties met bedrijven die zijn gevestigd in een van de landen.