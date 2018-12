Poolse rechter veroordeelt Duitse zender om WOII-serie

De Duitse televisiezender ZDF moet 5.000 euro schadevergoeding betalen en publiekelijk excuses aanbieden voor het uitzenden van de bekroonde miniserie Unsere Mütter, unsere Väter. Dat heeft een Pools tribunaal vrijdag besloten, meldt persbureau AFP. De zender was aangeklaagd door de 94-jarige Poolse verzetsstrijder Zbigniew Radlowski die vond dat het Poolse verzet op oneerlijk negatieve wijze was neergezet in de serie.

De rechter ging hierin mee. Die oordeelde dat de serie “de soldaten van de Armia Krajowa [Binnenlandse Leger, red.] op een manier zijn gerepresenteerd die niet strookt met de werkelijkheid en die incorrect is”. Dit heeft volgens hem “de trots en waardigheid” aangetast van de Poolse mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten.

De miniserie Unsere Mütter, unsere Väter gaat over vijf Duitsers die elk op hun eigen manier betrokken raken bij de Tweede Wereldoorlog. Een van hen is de Joodse Viktor, die het lukt om te vluchten als hij wordt afgevoerd naar Auschwitz en zich aansluit bij het Armia Krajowa (AK). De AK-soldaten worden neergezet als antisemitisch. Zo weigeren ze sommige Joden te helpen die afgevoerd worden naar Auschwitz. Één AK-medestander stelt zelfs “Joden te laten verdrinken als ratten”.

‘Artistieke vrijheid’

ZDF moet in totaal een schadevergoeding van 5.000 euro betalen en excuses aanbieden op hun zenders en websites in Polen en Duitsland. Volgens de Poolse zender Dziennik moet ZDF in de verklaring vermelden dat de personages van het Armia Krajowa fictief zijn en dat AK-leden tijdens de Tweede Wereldoorlog voornamelijk bezig waren met het helpen en redden van Joden.

ZDF heeft bekendgemaakt in beroep te gaan tegen de uitspraak. Volgens de zender heeft de rechtbank “niet genoeg ruimte gegeven aan artistieke vrijheid”. Eerder stelde ZDF al dat “de representatie van de Poolse personages op geen enkele wijze de historische feiten noch de verantwoordelijkheid van Duitsland bagatelliseert”.

Radlowski zei na de uitspraak van het Poolse tribunaal dat “de waarheid beschermd moet worden zodat je je niet hoeft te schamen voor de acties van je vaders, grootvaders en betovergrootvaders”. De zaak ligt in Polen zeer gevoelig. Het land worstelt al decennia met de vraag of het enige schuld heeft aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.

