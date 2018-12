Het is de eerste dag van de kerstvakantie en nog wat slaperig schuif ik aan bij het ontbijt. Onze zoons van zeven en vijf zijn al een tijdje wakker en zingen samen uit volle borst het lied ‘Midden in de winternacht’.

Na de slotzin, „Christus is geboren”, zegt onze oudste: „Nou, er staat hem nog heel wat te wachten.”

„Ja”, beaamt de jongste, „Pasen!”.

