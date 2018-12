‘Ontsnapte’ prinses lijkt terug in haar gouden kooi

Een muurbloempje is Sheikha Latifa, de 33-jarige dochter van de schatrijke heerser van Dubai, allerminst. De prinses heeft een voorliefde voor vechtsporten en parachutesprongen, waarbij ze zich bij voorkeur gewikkeld in de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten naar beneden stort.

Maar met haar familie heeft ze al jaren een gespannen relatie. Zozeer dat ze, naar het lijkt, in maart van dit jaar een spectaculaire vluchtpoging over de Indische Oceaan deed uit de ‘gouden kooi’, waarin ze zei te zitten. Sindsdien is niets meer van haar vernomen tot ze deze week opdook op foto’s in Dubai, gezeten naast Mary Robinson, de vroegere VN-Commissaris voor de Mensenrechten. De beelden zouden van 15 december dateren.

Robinson, die wel vaker in de Emiraten komt omdat ze bevriend is met Latifa’s moeder prinses Haya, zei later tegenover journalisten dat Latifa zich „in de liefhebbende zorg van haar familie” bevond. De prinses, op de foto’s duidelijk niet erg op haar gemak, krijgt volgens Robinson psychiatrische zorg en „heeft duidelijk de medische zorg nodig die ze ontvangt”. Bijzonderheden gaf ze niet.

Verschillende mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch, toonden zich naderhand sceptisch over Robinsons verklaring, waarin zij er ook op zinspeelde dat Latifa zou zijn ontvoerd en dat er een losgeld zou zijn geëist. Volgens Radha Stirling, leider van juridisch adviesgroep Detained in Dubai die al eerder aandacht vroeg voor het lot van de prinses, hield Robinson zich met haar uitlatingen precies aan de lezing van de autoriteiten van Dubai.

‘Gevlucht op waterski’s’

Volgens een reconstructie van de BBC had de prinses haar vluchtpoging echter al geruime tijd voorbereid. Ze nam contact op met Hervé Jaubert, een voormalige Franse spion die zelf Dubai al eens ontvlucht was in een boerka en met behulp van duikapparatuur. Ook nam ze haar Finse vechtsportlerares Tiina Jauhiainen in vertrouwen. Met beider hulp reed ze naar Oman, stapte daar op een bootje over en begaf zich – volgens sommige versies – tenslotte op waterski’s naar een wachtend luxejacht, de Nostromo.

De boot voer de Arabische Zee op, richting India. Maar voor de kust van Goa werd de boot aangehouden door de Indiase kustwacht. Die kreeg gezelschap van commando’s uit de Emiraten, die het schip vervolgens dwongen terug te keren naar Dubai. Daar zouden Latifa en haar metgezellen zijn geblinddoekt en ondervraagd.

Dat Latifa zou zijn ontvoerd staat op gespannen voet met een video, die ze al voor haar verdwijning had opgenomen en die in omloop was gebracht. Daarin gaf ze aan dat ze snakte naar vrijheid. Ze verwees naar een eerdere vluchtpoging die ze had ondernomen in 2002, als zestienjarig meisje. Ook die mislukte, waarna ze naar eigen zeggen drie jaar gevangen was gezet en zelfs zou zijn gemarteld.

Wat hiervan waar is, valt niet te controleren. Over zulke gevoelige zaken is het onvrije Dubai in het geheel niet transparant, ondanks zijn moderne imago. Ook Robinsons bewering dat Sheikha Latifa „een getroubleerde jonge vrouw is” zegt niet alles. Droogjes stelde Ken Roth, directeur van Human Rights Watch, tegenover The Guardian vast: „Ik zou ook getroebleerd zijn als ik had geprobeerd te ontsnappen uit een gouden kooi en daar weer naar ontvoerd was.”