Olympisch kampioen Ligtlee stopt per direct met baanwielrennen

Elis Ligtlee stopt per direct met baanwielrennen. Dat heeft de 24-jarige olympisch kampioene bekendgemaakt in een verklaring op de site van de Nederlandse wielrenbond KNWU.

De renster heeft geen motivatie om door te gaan. “Ik heb geen plezier meer in wat ik doe en ik mis de noodzakelijke motivatie om op topniveau te presteren”, aldus Ligtlee op haar eigen website. Haar laatste optreden was de wereldbeker in Berlijn vorige maand.

“18 jaar geleden begon ik als klein meisje op een BMX fiets in Apeldoorn mijn rondjes te fietsen. Meteen was ik verkocht aan deze sport”, schrijft Ligtlee, die vanwege haar angst om te springen in 2011 overstapte naar de baan, waar ze al snel succes boekte. “Het is nu tijd om dit hoofdstuk te sluiten en met opgeheven hoofd afscheid te nemen.”

Gouden race

De 1,85 meter lange renster uit Eerbeek won in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro verrassend een gouden plak op het onderdeel keirin. In een uiterst spectaculaire finale hield ze de Britse Rebecca James en de Australische Anna Meares knap achter zich.

Daarmee was ze de eerste Nederlandse olympisch kampioene op de baan sinds Marianne Vos, die op de Spelen in Peking van 2008 goud veroverde op de puntenkoers. Ligtlee won daarnaast diverse NK- en WK-titels op de baan.

Hugo Haak, sinds begin december de nieuwe bondscoach voor de baansprinters, noemt het afscheid van Ligtlee “een gemis voor het team en de baansport”.