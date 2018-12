Nederlandse comedians gaan de wereld over met Netflix-special

Soundos El Ahmadi heeft reden tot juichen. „Ik ben de allereerste vrouw met een Netflix-special”, zegt ze in een conference die vanaf 1 januari te zien is op Netflix. Ze is een van de drie Nederlandse comedians die op deze nieuwjaarsdag hun entree op de zender maken. Samen met 47 andere comedians uit een groot aantal verschillende windstreken. De optredens zijn onderdeel van een stand-upcomedyreeks op Netflix die in veel landen te zien zal zijn.

De andere twee Nederlanders zijn Martijn Koning en Rayen Panday. Gedrieën behoren ze niet tot de eredivisie van het cabaret, maar wel tot het drukbevolkte middengebied in deze sector. Koning is in dit gezelschap de bekendste en de meest bedrevene van de drie, Panday is in opkomst en El Ahmadi is dus de eerste vrouw.

Alle drie hebben ze voor Netflix een optreden van een klein half uur in elkaar gezet, met bestaand repertoire en een enkele verwijzing naar de zender waaraan ze zich hebben verbonden. De opnamen werden in augustus gemaakt in gebouw Panama in Amsterdam, in de regie van Doesjka van Hoogdalem die de afgelopen jaren al heel wat oogstrelende cabaretregistraties voor de publieke omroep maakte. Haar beeldwisselingen geven de shows tempo en energie, zonder opdringerig te worden.

Martijn Koning bewijst andermaal dat hij ook de meest triviale onderwerpen grappig kan maken. Door meteen over Netflix te beginnen, schept hij een aanleiding voor een handvol kwinkslagen over de moderne media. Waarna een schijnbaar toevallige opmerking over een kale plek op zijn hoofd een komisch verhaal inleidt over haaruitval en transplantatie.

Rayen Panday begint zijn optreden met grappen over een ander alledaags euvel: de bezorging van pakketjes en die ene buurman die alles van Post.nl voor iedereen in ontvangst neemt. Ook weet hij vrolijk te vertellen over dates, winkelen en mensen die in een lift staan. Sensationeel is het allemaal niet, maar onderhoudend wel.

Het optreden van Soundos El Ahmadi lijkt autobiografischer dan dat van haar twee collega's. In tamelijk plastische bewoordingen vertelt ze over haar thuisfront, waar ze recentelijk beviel van een kind. Zo'n bevalling is „niet meer dan deze tijd,” zegt ze. „Hé, het is 2019! Ik wil 't graag downloaden!”

Deze kennismaking via Netflix valt – al of niet toevallig – samen met een tegengestelde ontwikkeling bij de publieke omroep. Daar is intussen besloten alleen nog theaterregistraties van de allerpopulairste cabaretiers uit te zenden, op NPO1. Mindere grootheden als Koning, Panday en El Ahmadi, wier programma's tot voor kort op NPO3 werden uitgezonden, zullen daar voortaan niet meer te zien zijn. De omroepleiding wil hen nog wel inhuren voor het maken van sketch-programma's als Draadstaal en Klikbeet, maar hun theatershows komen niet meer op de televisie. „Ik krijg het bijna niet meer voor elkaar, een registratie op NPO”, verzuchtte Kathleen Warners, hoofd amusement van BNNVARA, onlangs in de VARA Gids. „Het is de vernietiging van een cultuurgoed.”

Netflix kan dit gemis lang niet goedmaken. Maar een klein beetje tegenwicht biedt deze serie wel.

Comedians of the World, Netflix, vanaf 1/1. Met 47 internationale comedians.