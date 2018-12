Japan moet zich aan verbod op commerciële walvisjacht houden

Bepaalde walvissoorten zijn niet meer in gevaar, duurzame walvisjacht kan dus prima

Wetenschappelijk bewijs heeft „aangetoond dat bepaalde walvissoorten sterk vertegenwoordigd zijn.” Sommige IWC-landen kijken alleen „naar het beschermen van walvissen, terwijl zij het andere doel van de IWC [het reguleren van de walvisindustrie, -red.] negeren.” Yoshihide Suga, Japans kabinetschef, op de Australische nieuwssite ABC

Goed dat Japan nu openlijk voor commerciële walvisjacht kiest en niet langer in de Zuidelijke Oceaan opereert

Japan is nooit gestopt met commerciële walvisvangst, maar gebruikte ‘wetenschappelijk onderzoek’ als voorwendsel. Nu het uit het IWC stapt, en Japanse marionetlanden eveneens, kan dat orgaan „zich richten op instandhouding in plaats van op jacht”. De Zuidelijke Oceaan kan een walvisreservaat worden. Paul Watson, oprichter en voorzitter actiegroep Sea Shepherd, op hun site

De walvissen worden nog steeds in hun voortbestaan bedreigd

Japan werkte nooit goed samen met het IWC, waar het ging om behoud en herstel van walvissoorten, „waarvan er vele nog moeten terugkeren tot populaties van gezonde grootte, sinds de wijdverbreide commerciële walvisjacht meer dan dertig jaar geleden eindigde.” Sam Annesley, directeur Greenpeace Japan, op hun site

Het voortbestaan van walvissen is een mondiale kwestie die een gezamenlijke aanpak vereist

Als Japan opstapt uit het IWC, verzwakt dat de internationale dialoog. Het „is beter om iedereen aan tafel te hebben, zelfs als je het oneens bent (…) Het zijn mondiale kwesties waar we ons op richten, en dat moeten we samen doen.” Nathalie Barefoot, hoogleraar rechten (Miami University), op de site van National Geographic

Uitbreiding van de walvisjacht is exemplarisch voor de vernietiging van de planeet die gaande is

„Japans acties zouden wereldwijd veroordeeld moeten worden. Een hernieuwde aanval op walvissen zou ons eraan moeten herinneren dat de mensheid een oorlog voert tegen haar eigen planeet. Het kan heel goed een oorlog van vernietiging zijn die, zonder een drastische koerswijziging, ons allemaal vernietigt.” Owen Jones, columnist, in The Guardian

Aan levende walvissen kun je meer verdienen dan aan dode

IJsland beweert op economische gronden op de gewone vinvis te jagen, die in zijn voortbestaan bedreigd wordt. Maar het zijn vooral toeristen die walvisvlees eten, en juist die toeristen komen ook voor het walviskijken: jaarlijks 350.000 deelnemers en een omzet van 23 miljoen euro. „Dat bewijst dat levende walvissen veel meer waard zijn dan dode.” Vanessa Williams-Grey, van ngo Whale and Dolphin Conservation, in de Volkskrant

