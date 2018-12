‘Jaap Stam nieuwe hoofdtrainer PEC Zwolle’

Jaap Stam is de nieuwe hoofdtrainer van voetbalclub PEC Zwolle. Dat melden onder meer het AD, de Telegraaf en Voetbal International.

De 46-jarige oud-voetballer is de opvolger van John van ‘t Schip, die op 19 december werd ontslagen vanwege de teleurstellende prestaties dit seizoen in de eredivisie. PEC Zwolle wil de aanstelling van Stam niet bevestigen maar laat via de woordvoerder weten dat het vanmiddag om 14.00 uur een persconferentie organiseert waarin de nieuwe trainer wordt gepresenteerd.

De geboren Kampenaar moet de club behoeden voor degradatie uit de eredivisie. PEC Zwolle staat halverwege de competitie op de zestiende plek, wat aan het einde van de rit zou betekenen dat de club play-offs moet spelen om degradatie te voorkomen.

Trainer en speler

Stam was tussen 2009 en 2013 ook werkzaam bij PEC Zwolle. In eerste instantie als teammanager, vervolgens als trainer van de beloften en tot slot als assistent van Art Langeler bij het eerste elftal. Als speler was hij in het seizoen 1992-1993 actief voor de club, destijds nog FC Zwolle geheten.

Op 21 maart van dit jaar werd Stam ontslagen als hoofdtrainer van Reading FC. De ploeg stond op dat moment op een teleurstellende twintigste plaats in het Championship, het tweede niveau van Engeland. Sindsdien zat Stam zonder club.