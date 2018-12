Israëlische auteur Amos Oz (79) overleden

De Israëlische schrijver Amos Oz is vrijdagmiddag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn dochter Fania Oz-Salzberger vrijdag op Twitter.

De auteur is overleden aan kanker “na een snelle achteruitgang” van zijn gezondheid, meldt Oz-Salzberger, zelf ook schrijver. Hij overleed in zijn slaap en “omringd door zijn geliefden”.

Het werk van Oz is vertaald in meer dan veertig talen. Hij ontving verschillende prijzen, waaronder de prestigieuze Goethe-prijs, een driejaarlijkse prijs voor bijzondere prestaties in de literatuur. Ook werd hij vaak genoemd als grote kanshebber voor de Nobelprijs voor de Literatuur, die hij vooralsnog nooit won.

Kritiek op Israël

Oz’ autobiografische roman Een verhaal van liefde en duisternis (2004) werd een internationale bestseller. In het boek vertelt Oz over zijn familieleden in het Oost-Europa van voor de Tweede Wereldoorlog, hun vlucht naar Palestina en de zelfmoord van zijn moeder in 1952.

Oz sprak zich kritisch uit over de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en zette zich in voor een compromis met de Palestijnen. Hij pleitte voor een tweestatenoplossing.