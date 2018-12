‘Ik denk dat ik ook op een Harley ga rijden’

Shejla Hasicic wil zangeres worden. „Ik wil emoties, een verhaal overbrengen.”. Khalid Amakran Naam: Shejla Hasicic (16), Capelle aan den IJssel Zit in: 3 vmbo kader Woont met: moeder, zusje (13) Moeder: personal assistent bij KLM Vader: zzp’er, nu voorman bij Shell

Half Bosnisch

„Ik ben een kwart Kroatisch, een kwart Oekraïens en half Bosnisch. Maar ik noem mezelf Bosnisch, dat trekt me het meest aan. De mensen daar zijn heel aardig. Mijn vader is Bosnisch. Mijn moeder komt uit Kroatië maar ze is in Nederland geboren. Elke meivakantie ga ik naar Bosnië en elke zomer naar Kroatië. Ik spreek vloeiend Kroatisch. Na mijn eindexamen wil ik een tussenjaar nemen en werken, in België of in Kroatië, dat staat goed op je cv. Een jaar werken en dan een appartementje huren. Ik woon het liefst op mezelf, ik hou van zelfstandigheid. Eerst sliep ik met mijn zusje op de kamer maar daar kan ik echt niet tegen. Nu slaapt mijn moeder bij mijn zusje.”

Eigen liedjes

„Al mijn boeken liggen altijd op school en ik leer nooit. Toch haal ik alle examens. Ik wil cardioloog worden, dat verdient veel. Ik ben goed in biologie, dus waarom niet. Ik wil wel iets doen wat interessant blijft, geen saaie kantoorbaan. Het liefst zou ik zangeres willen worden. Ik zing meestal rustige muziek, met veel betekenis. Geen rap, daar doe ik niet aan. Ik wil emoties, een verhaal overbrengen. Anders heb ik er niets aan. Ik ben bezig met optredens via de zangschool. En ik neem mijn eigen liedjes op in een studio. Ik zet ze niet op YouTube. Het is wel internet, het blijft er altijd staan. Wat ik doe moet perfect zijn. Ik wil niet dat er iets op internet staat dat niet perfect is.”

Koud hart

„Ik heb twee of drie vriendinnen die veel van me weten. Verder doe ik niet zo aan vrienden. Vroeger wel maar ik ben gekwetst, ik ben me een beetje dicht gaan stellen. Mijn moeder heeft ook een koud hart. Niet echt, als je haar beter kent zie je dat ze juist een heel groot hart heeft. Het is alleen van buiten. Zo ben ik ook. Dat is beter, dan kunnen mensen je ook niet kwetsen. Mij kun je best moeilijk kwetsen. Ik heb geen verwachtingen meer. We zouden bijvoorbeeld een keer een weekendje weggaan. Dat ging niet door want mijn vader moest naar zijn werk. Dat snáp ik dan wel. Maar daarom denk ik ook: dan kun je beter geen verwachtingen hebben.”

Harley

„Met mijn vader heb ik echt een goede band. Hij appt me bijna dagelijks, ik ben alles voor hem. Als er iets met mij zou gebeuren zou hij doodgaan. Hij zit onder de tatoeages, ik vind tatoeages ook geweldig. Van mijn moeder mag ik er volgend jaar een. Het wordt een hartslag, hier boven mijn hart. Een hartslag lijkt op bergen. Dat slaat op dat ik bergen heb beklommen, dat ik het zwaar heb gehad, de hartslag dat ik nog steeds leef. Mijn vader heeft me ook een keer van school gehaald met zijn Harley. Vandaar mijn liefde voor motors. Ik denk dat ik eerst ga rijden op mijn moeders Suzuki en dan later ook op een Harley. Ik wil nu mijn brommerrijbewijs halen. Ik heb al een brommer, tweedehands en opgepimpt. Gekregen op mijn sweet sixteen-verrassingsfeestje. Mijn vader en moeder hebben dat samen geregeld.”