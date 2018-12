Hoofdverdachte moord op 16-jarige Humeyra blijft voorlopig vast

De 31-jarige Bekir E., die ervan wordt verdacht de zestienjarige scholiere Humeyra Ergincanli te hebben doodgeschoten, blijft voorlopig vast. De rechtbank in Rotterdam heeft zijn voorarrest met nog eens negentig dagen verlengd, zo werd vrijdag bekend.

Volgens de rechtbank zijn er “voldoende ernstige bezwaren” om E. langer vast te houden. Hij wordt verdacht van moord, danwel doodslag. E. zou de scholiere ruim een week geleden hebben doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De man werd kort daarna opgepakt en aangemerkt als hoofdverdachte. Hij zou een relatie hebben gehad met Humeyra.

Het meisje deed in het verleden meermaals aangifte tegen E., onder meer van bedreiging en mishandeling. Ook haar zus stapte naar de politie. E. werd veroordeeld voor mishandeling van Humeyra, maar ging in hoger beroep. Daardoor hoefde hij niet direct naar de gevangenis en was hij ten tijde van Humeyra’s dood op vrije voeten. Wel had hij een contactverbod.

Naast E. werden nog twee verdachten opgepakt, het ging om een 25-jarige man zonder vaste woonplaats en een 31-jarige man uit Rotterdam. Beiden werden ervan verdacht in de auto te hebben gezeten waarmee E. naar de school van Humeyra was gereden, het Design College. De 25-jarige werd een week na zijn arrestatie weer vrijgelaten op last van de rechter-commissaris. De 31-jarige zit nog steeds in voorarrest.