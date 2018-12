Haagse Zaken: De grote terugblikshow 2018

Dit is geen politiek jaaroverzicht, wel momenten en personen die NRC-redacteuren in Den Haag zijn opgevallen dit jaar. Zo viel het Philippe de Witt Wijnen op dat de top van het bedrijfsleven dit jaar wel heel vaak over de vloer kwam in Den Haag, Pim den Dool vindt het ontstane frame rond de nieuwe D66-leider Rob(ot) Jetten niet helemaal terecht en hebben de door Mark Lievisse verwachtte grootschalige hervormingen zich niet aangediend. En nog veel meer politiek met de grote én kleine ‘P’.

