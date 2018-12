Drie aanhoudingen na vondst 500 kilo vuurwerk in woning

De politie heeft in een woning in Rijsbergen donderdagavond zo’n vijfhonderd kilo aan zwaar vuurwerk gevonden. De bewoner en twee andere mannen zijn opgepakt. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Na een anonieme tip dat er gehandeld zou worden in vuurwerk, ging de politie kijken bij de woning in Rijsbergen. De agenten zagen rond 23.00 uur twee mannen van 25 en 26 jaar oud met dozen het huis uitlopen. In de dozen bleek vuurwerk te zitten en de mannen werden aangehouden. In de schuur en slaapkamer vond de politie nog meer vuurwerk en administratie over de verkoop.

De 20-jarige bewoner van het huis was op de vlucht geslagen. Hij meldde zich uiteindelijk om 01.30 uur op het politiebureau. Hij wordt verdacht van het illegaal bezitten, opslaan en verhandelen van zwaar vuurwerk. Het vuurwerk is in beslag genomen en naar een veilige locatie gebracht.

Illegaal vuurwerk

Het Openbaar Ministerie (OM) liet vorige week weten op dat moment al meer illegaal vuurwerk in beslag te hebben genomen dan in heel 2017. Ook waarschuwde het OM dit jaar tijdens Oud en Nieuw harder te zullen optreden dan normaal. De strafeis van geweld tegen hulpverleners kan bijvoorbeeld twee keer zo hoog uitvallen.

Steeds meer gemeenten richten vuurwerkvrije zones in. Het kabinet heeft geen vuurwerkverbod ingesteld. Dit besluit zorgde voor forse kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid omdat de regering te weinig zou doen tegen gevaarlijk vuurwerk.