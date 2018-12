Douane onderschept rondom Kerst bijna 4.000 kilo cocaïne

In de haven van Rotterdam is sinds medio december ongeveer 4.000 kilo cocaïne onderschept door de douane. Dat brengt het Openbaar Ministerie vrijdag naar buiten. De grote hoeveelheid drugs was verdeeld over tien partijen en is inmiddels vernietigd.

Lees ook: De autoriteiten in Nederland hebben hun handen vol aan de aanpak van cocaïne. Het gebruik stijgt, de kwaliteit is uitstekend en de koop nog nooit zo makkelijk. „De nieuwe standaard is 06 bellen en een pak bestellen.”

De grootste vangst betrof een lading van 2,5 ton aan coke. De harddrug zat verstopt tussen verschillende producten, waaronder vis en tropisch fruit. De partijen waren grotendeels afkomstig Zuid-Amerika, bijvoorbeeld uit Suriname, Brazilië, Ecuador. Afgelopen jaar werd volgens de politie sowieso een record aan cocaïne onderschept: het ging in totaal om ongeveer 20.000 kilo. Vorig jaar werd nog 5.200 kilo ondervangen.

Waarom er dit jaar zoveel meer harddrugs zijn onderschept, kan het Openbaar Ministerie desgevraagd niet zeggen. Diepgaander onderzoek is volgens justitie nodig om de internationale ontwikkelingen binnen de cocaïnehandel in kaart te brengen. De Rotterdamse politiechef Frank Paauw stelde vorige week nog in het AD dat er in Nederland forse concurrentie is wat betreft cocaïnehandel, en dat de beslagleggingen van de douane daar nauwelijks invloed op hebben. Voor de ladingen die in december werden gevonden, zijn tot nu toe twee verdachten aangehouden.

In augustus dit jaar leidde een vangst van 3.500 kilo nog tot vijf aanhoudingen. De cocaïne zat in een container, eveneens afkomstig uit Zuid-Amerika, en was afgedekt met bananen.