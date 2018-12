Dief ontsnapt uit gevangenis De Schie in Rotterdam

Een gedetineerde is vrijdagochtend rond 09.00 uur ontsnapt uit de Rotterdamse gevangenis De Schie. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De politie is een zoektocht gestart naar de man, waarvan nog geen signalement is vrijgegeven. Een woordvoerder van DJI laat weten dat hij vastzat wegens diefstal.

Volgens ooggetuigen is de gedetineerde ontsnapt in een blauwe vuilniszak. Die zak zou naar buiten gebracht zijn door een andere gevangene die zijn straf reeds had uitgezeten, melden bronnen aan RTV Rijnmond. DJI kan dit verhaal niet bevestigen maar laat weten op korte termijn met meer informatie te komen.

Vorig jaar wist een gedetineerde van dezelfde Rotterdamse gevangenis te ontsnappen. De 24-jarige Elias A. ontsnapte aan de aandacht van zijn bewakers toen hij een arts bezocht in het ziekenhuis. Bewakers losten destijds enkele waarschuwingsschoten, maar raakten hem kwijt tijdens de achtervolging. A. werd na ruim een maand opnieuw opgepakt in een woning in het Brabantse Etten-Leur.