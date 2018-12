Delftse chipmachinemaker Mapper failliet verklaard

Het Delftse bedrijf Mapper Lithography is donderdagmiddag failliet verklaard. Dat bevestigt de curator. Vorige week vroeg de chipmachinemaker uitstel van betaling aan wegens acuut geldgebrek. Meerdere partijen hebben zich gemeld bij de curator met interesse voor de inboedel van de chipmachinemaker.

Het bedrijf, waar meer dan tweehonderd mensen werken, maakt machines voor de chipindustrie. Het gebruikt daarvoor een andere technologie dan die van de grote concurrent, ASML uit Veldhoven. Topman Peter Wennink van ASML zei vorige week in gesprek met radiozender BNR dat het jammer zou zijn dat de technologie van Mapper verloren zou gaan.

Mapper verkeert al jaren in financiële problemen, blijkt uit jaarrekeningen van het bedrijf. Daarin noteerde de accountant telkens dat de continuïteit van het bedrijf niet gegarandeerd is. Doordat de overheid de kredieten van Mapper heeft teruggevorderd werden de problemen urgenter.

Subsidies

Het bedrijf maakt in tegenstelling tot ASML geen gebruik van een sjabloon (het zogeheten ‘masker’) bij de productie van chips. Een Mapper-machine ‘belicht’ met elektronenbundels de gevoelige laag van de wafer, een plak silicium waarop chips worden geproduceerd.

De ontwikkeling van deze machines is in het verleden gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Ook private partijen investeerden in Mapper, waaronder het investeringsfonds Rusnano dat is opgezet door de Russische overheid.