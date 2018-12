ChristenUnie pleit voor nieuwe missie Syrië

De ChristenUnie wil dat Nederland militairen naar Syrië­­ stuurt, nu de Verenigde Staten hebben besloten de troepen terug te trekken. Daarvoor pleit Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind vrijdag in Trouw. De coalitiepartij vindt dat Nederland een Europese ‘coalition of the willing’ moet vormen om de Franse en de Britse troepen te steunen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Voordewind ziet mogelijkheden in zowel een verlengde missie met de F-16’s als de inzet van grondtroepen. Nederland was sinds oktober 2014 actief in de internationale strijd tegen IS met de inzet van F-16’s. In september besloot het kabinet hiermee te stoppen.

Nederland helpt hiermee ook de Koerden, aldus partijleider Gert-Jan Segers op Twitter. “De Koerden hebben in Syrië IS verdreven.” Met het besluit om uit Syrië te vertrekken laat de Amerikaanse president Donald Trump volgens Segers de Koerden “in de steek” en levert ze over aan de Turkse president Erdogan. “Europa zou deze bondgenoten bescherming moeten bieden.”

Volgens Voordewind zijn de risico’s van een nieuwe missie beperkt omdat de Amerikanen in gebieden zitten waar nauwelijks gevochten wordt. Volgens het Kamerlid draait het vooral om “afschrikking zodat Turkije de Koerden niet zomaar kan aanvallen”.