Britse minister wil spoedberaad over migranten die Kanaal oversteken

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid wil dit weekend telefonisch spoedberaad met zijn Franse collega over het groeiende aantal migranten dat het Kanaal probeert over te steken in rubberboten. Dat meldt de BBC vrijdagavond.

De afgelopen drie dagen werden bijna zeventig mensen onderschept tijdens pogingen Engeland via het Kanaal te bereiken. Volgens de BBC hebben sinds begin november ruim 220 migranten - voornamelijk Iraniërs en Syriërs - de oversteek gewaagd.

Het Kanaal is door vrachtverkeer een van ‘s werelds drukste vaarwegen en kan behoorlijk onstuimig zijn in de winter. Een overtocht in een geïmproviseerde rubberboot is dan ook een gevaarlijke onderneming.

Maffianetwerken

Britse en Franse autoriteiten wijten de toename van migranten volgens de BBC aan “georganiseerde criminaliteit en maffianetwerken”. Uit onderzoek van de Britse omroep blijkt dat smokkelaars potentiële migranten opjutten om nu snel de overtocht te wagen voordat de grenzen na Brexit “helemaal dichtgaan”.

Volgens het Britse ministerie van Immigratie, Justitie en Veiligheid is “het slechts een kwestie van tijd voordat mensen om zullen komen”. Het ministerie stelt dat minister Javid de Britse grensbewaking heeft verzocht om te kijken of het mogelijk is extra patrouilleschepen in te zetten. Hij zou bovendien de garantie willen dat al het mogelijke wordt gedaan om migranten te ontmoedigen de oversteek te wagen.

Javid is benoemd tot “gouden commandant”. Dit betekent dat hij de strategie uitzet voor de aanpak en eindverantwoordelijk is voor de uitkomst. Volgens Javid moeten de migratiepogingen behandeld worden als een “ernstig incident”.