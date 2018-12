Brand zorgt voor blauw licht boven New York

Een brand in een elektriciteitscentrale in de buurt van New York heeft donderdagavond voor een wonderlijke blauwe gloed boven de stad gezorgd. De stroom in een deel van de stad viel uit en bewoners vroegen zich via Twitter af wat er aan de hand was.

De politie liet weten dat er geen sprake was van gevaar. “De lichten die je overal in de stad hebt gezien, lijken afkomstig te zijn van een explosie in een transformator in een elektriciteitscentrale in Queens.” De brand was snel onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de politie was de oorzaak van de brand een defect in de centrale.

De blauwe lichten zorgden voor veel filmpjes en reacties op Twitter.